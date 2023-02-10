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الجمعة 10 شباط 2023 ساعة 13:31

المعارضة السعودية تنتقد الحكومة في أزمة زلزال تركيا وسوريا

المعارضة السعودية تنتقد الحكومة في أزمة زلزال تركيا وسوريا
وأعرب الحزب في بيان تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، عن استنكاره تأخر السلطة السعودية في تقديم الدعم العاجل والمطلوب في الأماكن المنكوبة.

وقال الحزب إن كارثة الزلزال كشفت عن تراجع دور السلطات السعودية في الدعم الفعال والعاجل للشعوب العربية.

وحث الحزب كافة شرائح المجتمع السعودي على التضامن وتقديم العون اللازم وتوصيل مساعداتهم للمؤسسات الموثوقة والتي تجاهد حاليا بأبسط الاستعدادات وخصوصا في سوريا لتقديم المساعدات وإجلاء المنكوبين وإيوائهم.

واعتبروا أن هذا التأخر يشير إلى تراجع دور السعودية في محيطها الإسلامي والعربي بسبب سياسيات ومواقف ولي العهد محمد بن سلمان.

وانتقد الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل، الموقف السعودي الرسمي قائلا: "تظهر السعودية غائبة عن المشهد الدولي لتقديم إغاثات عاجلة إلى ضحايا زلزال تركيا وسوريا في مشهد مستهجن يسلط الأضواء مجددا عن التحول الذي يصيب المملكة وتراجعها عن مكانتها الرائدة إقليميًا".

وفي سلسلة تغريدات له، أوضح الباحث السعودي فهد الغفيلي، أن "ما يحصل في تركيا وسوريا فاق كل التصورات، والضرر والمُصاب الجلل الذي أصاب إخواننا في البلدين مؤلم جدًا. نحن أمة واحدة، يجمعنا الإسلام والتاريخ".

وتابع "الغفيلي": "أقل ما يجب علينا الدعاء لإخواننا، ومن استطاع مد العون فليفعل"، مشيرًا إلى أن "الندوة العالمية للشباب الإسلامي كانت من المؤسسات الرائدة عالميًا والتي تترك دومًا بصماتها المميزة في مجال التبرعات وإغاثة المنكوبين. نظام ابن سلمان حاربها وحجّمها، ولم تعلن عن أي مبادرة لحد الآن لمساعدة ضحايا زلزال ترکیا وسوريا واكتفت بتقديم التعازي!".

وقال الناشط السعودي المعارض، ناصر العربي: "أحد المؤشرات على تراجع الدور السعودية في المنطقة هو عدم مبادرتها في غوث واعانت المتضررين من زلزال سوريا تركيا، سعودية بن سلمان مشغولة بتوافه الأمور. في حين أن التضامن غير موجود في قاموسها. أعتقد أنه يجب علينا نحن الشعب إيجاد بدائل للدعم والمساندة للمنكوبين في هذه الكارثة".
مصدر : وكالات
رقم : 1040584
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