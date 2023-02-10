حزب الله يدعو للمشاركة باوسع حملة مساعدات لاغاثية متضرري زلزال سوريا

كما دعا الحزب الى ايداع المعونات المالية في فروع القرض الحسن ليتم ‏وضعها لاحقا بخدمة الدولة السورية وأجهزتها الحكومية.



اليكم نص البيان الصادر عن جزب الله:



أمام المأساة الكبيرة التي حصلت في سوريا بسبب الزلزال المدمر الذي قضى فيه آلاف الضحايا من الرجال ‏والنساء والأطفال، وهدمت فيه الأحياء ودمرت فيه المباني وأصيب به عشرات آلاف الجرحى فضلًا عن ‏عشرات آلاف المشردين والمنكوبين الذين باتوا بلا مأوى في ظل الظروف المناخية القاسية فإن مسؤوليتنا ‏الشرعية والإنسانية تقتضي أن نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها الذين ما بخلوا يوماً ‏بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني في كافة محنه، وقد عملنا خلال الأيام الماضية على جمع المساعدات ‏الغذائية والدوائية والإسعافية وغيرها من الإحتياجات الضرورية من خلال الجمعيات والمؤسسات المعتمدة ‏ولكن نظرًا الى حجم الكارثة الكبير وعلى الرغم من الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب اللبناني فإننا ندعو ‏الى أوسع مشاركة في هذه الحملة الإنسانية وندعو الراغبين في تقديم الإعانات الى التوجه الى مراكز الدفاع ‏المدني التابعة للهيئة الصحية في كل المناطق، اضافة الى ايداع المعونات المالية في فروع القرض الحسن ليتم ‏وضعها لاحقا بخدمة الدولة السورية وأجهزتها الحكومية.‏