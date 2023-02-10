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الجمعة 10 شباط 2023 ساعة 16:48
خطيب جمعة طهران:

الشعب الإيراني بتعاطفه أحبط مؤامرة الأعداء في الأحداث الأخيرة

الشعب الإيراني بتعاطفه أحبط مؤامرة الأعداء في الأحداث الأخيرة
وشدد سماحته في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم بإمامته على ضرورة أخذ الدروس والعبر من ماضي الحكام الظالمين على مر الدهور والعصور، موضحا أن هذه الدنيا فانية ولم تبق لأحد ولايحمل الانسان معه الى القبر سوى العمل الصالح.

وقال امام الجمعة المؤقت في طهران: ان سقوط نظام الحكم البهلوي لم يتحقق لولا الارادة الالهية هذا النظام الذي أدرج خنق الحريات ومحاربة الدين في برامجه . أميركا هاجمت 25 بلدا من بلدان العالم خلال الأعوام الـ 50 الأخيرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف قائلا: الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوقت الحالي ليست شتلة صغيرة، بل اصبحت بعون الله شجرة صلبة راسخة .

وشدد آية الله خاتمي على أن الله الذي نصر الثورة الاسلامية وايران في مرحلة الدفاع المقدس (حرب صدام على ايران 1980- 1988) هو الله الذي أيد هذه الثورة التي تحتفل اليوم بالذكرى السنوية الـ 44 لانتصارها، موضحا ان الاعداء لجأوا الى كل الاساليب للاطاحة بهذا النظام الاسلامي واعمال الشغب كانت الأخيرة.

وقال سماحته: ان الاستكبار العالمي دخل في حرب مع الشعب الايراني، وقد فشلت اليوم هذه المؤامرة حيث ان اميركا طلبت من معاهد الابحاث والدراسات المرتبطة بها ان تعطي اطروحاتها لاسقاط النظام الاسلامي (في ايران) وقدمت هذه المعاهد 200 مشروع ومخطط لتحقيق هذا الهدف الا انه تم بفضل الله تبارك وتعالى افشال كل هذه المخططات.

ودعا سماحته الشعب الايراني الى المشاركة المليونية في المسيرات التي ستشهدها ايران الاسلامية يوم غد السبت بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية التي اعتبرها مصداقا للوفاء بالعهد الذي قطعه مع الامام الخميني طاب ثراه وخلفه قائد الثورة الامام الخامنئي دام ظله.
رقم : 1040601
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