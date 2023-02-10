رحماء.. حملة كشافة الإمام المهدي (عج) لإغاثة سوريا

وابتدأ بيان خاص بالجمعية بذكر حديث ورد عن الامام علي جاء فيه انه "من أفضل المعروف إغاثة الملهوف" - الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)



واضاف البيان انه مساندة للشعب السوري الشقيق بعد كارثة الزلزال التي ألمّت به ونجدة للمنكوبين وكسرا للحصار الظالم عليهم يمكن التواصل مع القادة والقائدات في كل المناطق اللبنانية أو الإستفسار الإتصال على الأرقام التالية:



- مفوضية جبل عامل الأولى: 70334007

- مفوضية جبل عامل الثانية: 03447465

- مفوضية بيروت: 03639221

- مفوضية البقاع: 03186650

- مفوضية الشمال وجبل لبنان: 70600662



وختم البيان قائلا: "تستمر الحملة لغاية 20 شباط 2023".