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الجمعة 10 شباط 2023 ساعة 18:09

رئيسي: إيران أعلنت استعدادها لإنهاء المفاوضات منذ أشهر

رئيسي: إيران أعلنت استعدادها لإنهاء المفاوضات منذ أشهر
وكتب الرئيس رئيسي، في تغريدة على تويتر حول الاتفاق النووي، على الرغم من أن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية وقعت مؤخرًا فريسة للأوهام وسوء التقدير و فقد سعوا وراء للتدخل في شؤون إيران الداخلية،أعلنت الجمهورية الإسلامية الإیرانیة عن استعدادها لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عادل.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة مع إذاعة "ان بي ار"( NPR) أعلن الجانب الأمريكي مرارًا وتكرارًا أن خطة العمل المشترك الشاملة مهمة بالنسبة لنا ونريد العودة إلى الاتفاق و أعتقد أن الأمريكيين لا يمكنهم حسم أمرهم.

وصرح قائلا، لا أعرف ما الذي يجري في البيت الأبيض ، لكن ما يحدث هو أننا ما زلنا لا نرى القوة لاتخاذ القرار بالعودة إلى خطة العمل الشامل المشتركة في أمريكا.

وبالنسبة للاتفاق النووي قال: يواصل الأمريكيون إرسال الرسائل إلينا لكنهم يتصرفون بنفاق.

وأوضح قائلا : نتلقى رسائل من الممثل الخاص للولايات المتحدة في الشؤون الإيرانية"روبرت مالي" ووزير خارجية امريكا انتونى بلينكين، الرسائل التي تصلنا تدل على إصرار أمريكا على الوصول إلى نقطة النهاية من الاتفاق النووي لكنه في الوقت نفسه ، يقولون شيئًا آخر في المقابلات الصحفية و لقد بعثت برسالة إلى الجهات الأمريكية المختصة وقلت لهم لماذا تتصرفون بنفاق ؟!

وصرح: أعتقد أنه إذا كان الأمريكيون یتحلون بالواقعیة و لو احترموا حقوقنا، فسيكون الاتفاق في متناول اليد ولا تزال هناك فرصة لجميع الأطراف للعودة إلى خطة العمل الشامل المشتركة.

وقال : بالطبع، إذا أراد الأمريكيون التصرف بتحليل خاطئ، فلن تتاح لهم الفرصة إلى الأبد ولا تنسوا أن الجانب الإيراني لم يستفد من خطة العمل الشامل المشتركة منذ عام 2015 لذلك لن تبقى هذه النافذة مفتوحة إلى الأبدمؤكدا، إذا لزم الأمر ، سوف ندخل في الخطة B موضحا، و لدينا عدة خيارات مطروحة على الطاولة ، لكننا قلنا للوسطاء إننا ما زلنا مستعدين للدخول في الخطوات النهائية للاتفاق لکنه في إطار معقول.
رقم : 1040608
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