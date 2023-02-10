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الجمعة 10 شباط 2023 ساعة 18:10

رشيد يعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع تركيا

رشيد يعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع تركيا
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أجرى، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

‎وأعرب رئيس الجمهورية عن، "خالص تعازيه ومواساته للرئيس أردوغان وللشعب التركي ولذوي ضحايا الزلزال المدمر"، متمنيا لـ"الجرحى والمصابين الشفاء العاجل".
‎كما أعرب الرئيس، خلال الاتصال، عن "تضامن العراق حكومة وشعبا مع الشعب التركي في محنته الحالية بوجه التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال".

‎بدوره، عبّر الرئيس التركي عن، "خالص شكره وامتنانه للرئيس عبد اللطيف جمال رشيد وللشعب العراقي على موقفه المواسي والمتضامن مع تركيا اثر كارثة".
مصدر : وكالات
رقم : 1040609
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