90 دولة تقدمت بطلب لشراء الطائرات الإيرانية المسيرة

وأدلى كبير المستشارين لوزير الأمن الإيراني ومدير مركز الدراسات السياسية لوزارة الأمن الإيرانية، بهذه التصريحات خلال حفل إزاحة الستار عن كتاب في جامعة الإمام الخميني الدولية في مدينة قزوين.



وأعلن المسؤول: "نمت قوتنا إلى مستويات حيث تنتظر الصين في الطابور لشراء 15000 من طائراتنا بدون طيار".



وأشاد كبير المستشارين بسياسة نظرة الشرق الإيرانية، وهي الفكرة التي روج لها قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، والتي تدعو إلى توسيع العلاقات مع الصين وروسيا باعتبارها استراتيجية طويلة الأمد لمحاربة الهيمنة الغربية وتخفيف الحزر المفروض على الجمهورية الإسلامية.



واكد ان هذا النهج، قد أتى ثماره من خلال قلب ميزان القوى العالمية لصالح إيران: إن حرب أوكرانيا هي مثال على ذلك.



وفي وقت سابق، أكد مستشار قائد الثورة للشؤون العسكرية، اللواء رحيم صفوي، اليوم الثلاثاء، أن 22 دولة أرسلت طلبات لشراء المسيرات الإيرانية.



وقال صفوي: “الدول المرشحة لشراء المسيرات حالياً هي أرمينيا، طاجكستان، صربيا، الجزائر، فنزويلا، ودول أخرى”.



كما لفت صفوي إلى أن إيران التي كانت تستورد 80% من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورة الإسلامية، باتت الآن تنتج 80% من معداتها الدفاعية.