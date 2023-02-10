أردوغان: نعد برنامجا لنهوض المناطق المتضررة من الزلزال

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنهم يعدون برنامجًا شاملًا لنهوض البلاد من جديد لا سيما المناطق المتضررة من الزلزال.



جاء ذلك في تصريحات من ولاية أدي يامان، الجمعة.



وشدد أنهم سيضمنون انتقال المواطنين الذين لا يريدون البقاء في الخيام إلى منازل وتتكفل الحكومة بدفع إيجار السكن لهم لمدة سنة.



وأوضح أن الحكومة وجهت أوامر لشركة الخطوط الجوية التركية لنقل المسافرين من وإلى مناطق الزلزال "مجانًا".



وقال: "نعد برنامجًا شاملًا سيضمن نهوض البلاد من جديد لا سيما المنطقة المتضررة من الزلزال".



وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.