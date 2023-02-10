11 شباط ايران على موعد لتجديد البيعة لنهج الثورة الاسلامية

والثورة المباركةكانت قد انهت تبعية وانقياد ايران لاميركا والغرب واسقطت نظام الملكية العميلة الذي اراد ابعاد الشعب الايراني عن اصالته وقيمه وجذوره الاسلامية واخذ هذا الشعب نحو ظلام وحضيض التبعية للحضارة الغربية وانحطاطها الثقافي والسياسي والاخلاقي.



وبهذه المناسبةالعظيمة سيخرج ابناء الشعب الايراني يوم غد السبت في مسيرات يوم 11 شباط ليؤكدوا ثباتهم جيلا بعد جيل على المبادئ السامية التي رفعت الثورة الاسلامية المباركة لوائها وبعثت الأمل في نفوس كل المستضعفين والمظلومين في العالم.



ويقول محللون سياسيون بأن احتفالات هذا العام لها نكهة خاصة خصوصا بعد افشال المؤامرة العظيمة التي شنت ضد ايران الاسلام خلال الشهور الماضية مستهدفة الأمن الداخلي والوحدة الداخلية في ايران عبر اثارة احداث الشغب ودعمها عبر حرب هجينة غربية سياسية واعلامية واقتصادية ونفسية تعددت وسائلها واساليبها ، لكنها فشلت تكسرت على صخرة وعي ويقظة ومقاومة ووحدة الشعب الايراني وحكمة القيادة الرشيدة.



تلك الثورة التي نشأت في بيئة وظروف خاصة باتت الان رسالة عالمية وبوصلة اساسية لكل احرار العام وقوتهم واقتدارهم، وبعد مرور اربعة واربعون عاما من الانتصار باتت اكثر قوة وعزة وحيوة.



المقاومة الفلسطينية كانت على راس هرم اولويات الثورة الاسلامية في ايران، فكان اول ما قامت بها، اغلاق السفارة الاسرائيلية في طهران، واسقاط العلم الاسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني مكانه وتسليم السفارة للمقاومة الفلسطينية.



وتاليا فتحت مخازن الاسلحة لهذه المقاومة ولكل من يقف في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وتباعا، تحول سلاح المقاومة، من سكين وحجر الى صاروخ ومسيرات وحرب عقول،



وبعد اربعة واربعين عاما عالى انتصار الثورة، باتت قدرات المقاومة تفرض المعادلات المختلفة على حكومات الاحتلال، فتحررت غزة، وسبقها في ذلك تحرير لبنان على يد المقاومة المدعومة من الجمهورية الاسلامية.



مما حول اليأس والاحباط بالتحرير الى يقين، وبعد ان كان الشعار الاسرائيلي "ارض اسرائيل من الفرات الى النيل" وان جيشه لا يقهر بل يقهر، تقوقع الاحتلال خلف الجدرات التي بناها في الضفة وعلى حدود غزة ولبنان، خشية على نفسه، وتحول جيشه الى مهزوم.



كذلك حوّل مفجّر الثورة الاسلامية الامام الخميني قدس سره، القضية الفلسطينية من قضية عربية وحتى فلسطينية الى قضية عالمية من خلال النداء الذي ووجهه بجعل اخر الجمعة الاخيرة من رمضان من كل عام يوما عالميا للقدس .



وم غد يجدد الايرانيون العهد والبيعة مع شهدائهم العظام ليؤكدوا لهم انهم ثابتون على مبادئهم ومتمسكون بنهجهم ولن يتركوا دمائهم تضيع والوطن يستباح ، مهما كان الثمن وعظمت التحديات.