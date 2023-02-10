الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 شباط 2023 ساعة 21:47

الجزائر تتبرع بـ '45 مليون دولار' لتركيا وسوريا

الجزائر تتبرع بـ
وجاء في بيان الوزارة الأولى، أنه "تنفيذًا للتعليمات التي أصدرها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين، تضامنا معهما عقب الزلزال العنيف الذي ضربهما."

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر الإثنين الماضي، بإرسال فرق الحماية المدنية إلى كل من سوريا و تركيا، فور وقوع الزلزال، حيث توجه إلى تركيا فوج مكون من 89 عضواً مصنفاً على المستوى الدولي في التدخل وتسيير الكوارث الكبرى، يتوزعون على عدة تخصصات تتعلق بالتدخل في الكوارث الكبرى، منها فرقة للبحث والإنقاذ تحت الردم وكذا فرقة الكلاب المدربة وفرقة طبية مختصة، فيما تم إيفاد فوج مماثل إلى سوريا يتكون من 86 عضواً.

من جهته، أرسل الهلال الأحمر الجزائري، فريقاً يتكون من مسعفين وأطباء، إلى سوريا لمد يد المساعدة للمسعفين والطواقم الطبية.
رقم : 1040631
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: إيران أعلنت استعدادها لإنهاء المفاوضات منذ أشهر
رئيسي: إيران أعلنت استعدادها لإنهاء المفاوضات منذ أشهر
خطة أميركا الرامية لتقسيم ايران فشلت في أعمال الشغب الأخيرة
خطة أميركا الرامية لتقسيم ايران فشلت في أعمال الشغب الأخيرة
10 شباط 2023
العميد قاآني يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في مدينة اللاذقية
العميد قاآني يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في مدينة اللاذقية
10 شباط 2023
كنعاني: العقوبات الاحادية تظهر شرعية موقف ايران ونفاق اميركا
كنعاني: العقوبات الاحادية تظهر شرعية موقف ايران ونفاق اميركا
10 شباط 2023
توسيع نفوذ إيران في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
توسيع نفوذ إيران في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
10 شباط 2023
توترات جديدة بين البحرين وقطر
توترات جديدة بين البحرين وقطر
10 شباط 2023
وزير الداخلية: الجمهورية الاسلامية مازالت وستبقى وفية لاهداف ومبادئ الثورة الاسلامية
وزير الداخلية: الجمهورية الاسلامية مازالت وستبقى وفية لاهداف ومبادئ الثورة الاسلامية
10 شباط 2023
رئيسي: السياسات الخاطئة لبعض الدول زادت من التوترات في العالم
رئيسي: السياسات الخاطئة لبعض الدول زادت من التوترات في العالم
9 شباط 2023
كيان الاحتلال.. صراعات في الداخل وتوقعات في دماره
كيان الاحتلال.. صراعات في الداخل وتوقعات في دماره
9 شباط 2023
نظرة الغرب القلقة إلى زيارة شمخاني إلى موسكو
نظرة الغرب القلقة إلى زيارة شمخاني إلى موسكو
9 شباط 2023
تصريحات جديدة حول الأسلحة الكيميائية في سوريا
تصريحات جديدة حول الأسلحة الكيميائية في سوريا
9 شباط 2023
وزير الدفاع الايراني: لدينا تعاون دفاعي مع مختلف الدول
وزير الدفاع الايراني: لدينا تعاون دفاعي مع مختلف الدول
9 شباط 2023
الحرس الثوري: استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة استراتيجية العدو
الحرس الثوري: استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة استراتيجية العدو
9 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيان الاحتلال.. صراعات في الداخل وتوقعات في دماره
نظرة الغرب القلقة إلى زيارة شمخاني إلى موسكو
تصريحات جديدة حول الأسلحة الكيميائية في سوريا
أطفال اليمن يواجهون الموت البطيء.. معاناة مرضى السرطان في اليمن