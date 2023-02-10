الجزائر تتبرع بـ '45 مليون دولار' لتركيا وسوريا

وجاء في بيان الوزارة الأولى، أنه "تنفيذًا للتعليمات التي أصدرها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين، تضامنا معهما عقب الزلزال العنيف الذي ضربهما."



وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر الإثنين الماضي، بإرسال فرق الحماية المدنية إلى كل من سوريا و تركيا، فور وقوع الزلزال، حيث توجه إلى تركيا فوج مكون من 89 عضواً مصنفاً على المستوى الدولي في التدخل وتسيير الكوارث الكبرى، يتوزعون على عدة تخصصات تتعلق بالتدخل في الكوارث الكبرى، منها فرقة للبحث والإنقاذ تحت الردم وكذا فرقة الكلاب المدربة وفرقة طبية مختصة، فيما تم إيفاد فوج مماثل إلى سوريا يتكون من 86 عضواً.



من جهته، أرسل الهلال الأحمر الجزائري، فريقاً يتكون من مسعفين وأطباء، إلى سوريا لمد يد المساعدة للمسعفين والطواقم الطبية.