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السبت 11 شباط 2023 ساعة 08:29

العراق وسوريا يتفقان على تسهيلات إجراءات الدخول برا لزيارة السيدة زينب (ع)

العراق وسوريا يتفقان على تسهيلات إجراءات الدخول برا لزيارة السيدة زينب (ع)
وقال المكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان في بيان، إن الأخير "تشرف بزيارة الى مرقد السيدة زينب عليها السلام، خلال ترؤسه الوفد العراقي النيابي المتواجد في سوريا لتقديم التضامن والدعم للجارة الشقيقة بعد فاجعة الزلزال الذي ضرب عدد من المدن".

وأضاف البيان "المندلاوي التقى خلال الزيارة بعدد من الزائرين العراقيين في مقام السيدة زينب عليها السلام، واستمع لمناشداتهم ومطالبهم بتسهيل اجراءات الدخول الى سوريا عبر المنافذ البرية، وقام بنقلها الى الحكومة السورية".

من جانبه وعد وزير الداخلية السوري بحسب البيان، بـ "تسريع اجراءات الدخول وتبسيطها وزيادة عدد الكوادر في الحدود لتسهيل تنقل الوافدين العراقيين للاراضي السورية لغرض الزيارة".
مصدر : وكالات
رقم : 1040707
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