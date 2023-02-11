الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للنار في سوريا

وقال تورك في تصريحات صحفية أمس الجمعة: "في هذه المرحلة الرهيبة التي تمر بها تركيا وسوريا، ندعو لتقديم مساعدات في شكل عاجل لكل من يحتاجون اليها".



ويصعب إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، بسبب الحرب المستمرة على سوريا منذ 2011، خصوصا في شمال غرب البلاد.



ووافقت الحكومة السورية الجمعة على إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج سيطرتها في شمال البلاد اثر الزلزال المدمر.



وأعلن مجلس الوزراء في بيان إثر جلسة استثنائية أن "إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري على توزيع المواد الإغاثية بمساعدة منظمات الأمم المتحدة يكفل وصولها لمستحقيها".



وأوضحت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط كورين فليشر أن "المنظمة تملك مخزونات في شمال غرب سوريا فيها حصص غذائية جاهزة تكفي لـ125 ألف شخص، بالإضافة إلى حصص لإطعام 1,4 مليون شخص على مدى شهر".