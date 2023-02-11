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السبت 11 شباط 2023 ساعة 12:05

نائب ايراني: الامام الخميني (رض) كان قبطان سفينة الثورة الإسلامية

وقال النائب كريم عابدي: ان جذور هذه الثورة تصل الى عنصرين مهمين، العنصر القومي، بما ان ايران هي لها حضارة عريقة وكانت امبراطورية كبيرة، وهناك جذر آخر يمتد الى الإسلام، حيث بدأ الدين الاسلامي في ايران منذ انطلاق الاسلام وبمرور الايام نرى في التاريخ الظلم والجور من قبل الاجانب والمتغطرسين حتى مئة عام الماضية.

واضاف عابدي: عندما تشاهد وتتصفح تاريخ ايران في مئة عام الماضية ترى كيف ان الاجانب ظلموا وجاروا في ايران، كنا نشهد الاتحاد السوفييتي وكذلك الدولة البريطانية دائما ما كانوا يظلمون ايران وقطعوها الى اوصال متعددة وفصلوا عنها افغانستان اذربيجان التي تقف اليوم بوجهنا وهي كانت في يوم من الايام محافظة ايرانية.

وتابع: وبعد الحرب العالمية الثانية تقسم العالم الى معسكرين، شرقي وغربي، وجميع الدول اصبحت تابعة لاحد هذين المعسكرين، وهذان المعسكران ايضا جاروا وظلموا كثيرا من الشعوب ولاسيما في ايران.

وقال عابدي: في ذروة اطماع الغرباء رأينا بريطانيا والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، وقسموا ايران فيما بينهم والشعب يعلم ذلك جيدا وايران والشعب الايراني صار نصيبه الفقر والتقهقر وكذلك فرضوا على ايران قوانين شنيعة حتى ثار الشعب الايراني بقيادة الامام الخميني رحمة الله عليه وكان الامام الخميني هو قبطان سفينة الثورة الإيرانية حيث تم نفيه وابعاده الى العراق ولكنه كان متصلا بأبناء الثورة عبر محبيها هو في العراق.
رقم : 1040735
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