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السبت 11 شباط 2023 ساعة 17:37

'باشينيان' يهنئ قائد الثورة الاسلامية بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وعبر رسالة التهنئة الى قائد الثورة الاسلامية، كتب باشينيان : ان العلاقات الوثيقة والقائمة على اسس الصداقة بين ايران وارمينيا، تحظى باهمية خاصة لدى البلدين العريقين بتاريخهما الذي يمتد الى عدة قرون.

واضاف، "نحن شهدنا تعاونا ايرانيا ارمينيا، على مدى 3 عقود منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين هذين البلدين"؛ معربا عن ثقته بان استمرار هذه الاواصر وسط اجواء يسودها الاحترام والثقة المتبادلة، وبما يحقق في المستقبل انجازات اكثر اهمية لمصلحة شعبيهما.

وفي رسالة الى الرئيس الايراني، اكد رئيس الحكومة الارمينية بان "العلاقات الرصينة بين يريفان وطهران، تنبثق من مبدا الاحترام المتبادل وتاريخ يعود الى قرون عديدة، وتحضى باهمية خاصة لدى كلا البلدين.

كما اعرب "باشينيان" عن ثقته بان ايران وارمينيا قادرتان من خلال الجهود المشتركة على رفع مستوى التعاون الثنائي وبما يضمن اتاحة مزيد من الرخاء لشعبي البلدين وامنهما.

واضاف : انني اعلن انطلاقا من تركيزي الكثير على مواقفي بشان ترسيخ وتعزيز السلام والاستقرار الاقليميين، تجديد دعوتي التي قدمتها الى فخامكتم خلال زيارتي الاخيرة لطهران، من اجل استضافتكم في ارمينيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1040787
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