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السبت 11 شباط 2023 ساعة 18:46

برلماني ايراني: لا تستطيع أي قوة مواجهة الثورة الإسلامية

برلماني ايراني: لا تستطيع أي قوة مواجهة الثورة الإسلامية
وقال نيكزاد في كلمة القاها في مدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان غربي _شمال غرب) في المسيرة الحاشدة لاحياء الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية: إن أيام الله هي دلائل آيات قرآنية تبين للناس طريق الحق ، واليوم تواجد شعب الثورة الإسلامية في الساحة عارفين طريق الحق والباطل.

واشار الى ان الشعب الايراني متواجد في الساحة على الدوام وقال: ان الشعب الإيراني هو أفضل شعب في العالم ، واليوم الشعب الايراني يتجه نحو إحياء الإسلام المحمدى الأصيل في العالم.

واوضح نائب رئيس البرلمان الايراني: في النظام السابق، لم يكن في كثير من المناطق مياه وكهرباء وغاز وأبسط وسائل الراحة، واليوم في ظل الثورة الإسلامية تتمتع القرى والمناطق النائية في إيران الإسلامية بالخدمات مثل الماء والكهرباء والغاز.

وتابع قائلا : ان الإنجازات العلمية للثورة الإسلامية بواسطة علماء مثل الشهيد شهرياري وفخري زادة تدل على أن الاستراتيجية العسكرية للثورة الإسلامية متجذرة في قضايا العالم العميقة.

واكد ان أي قوة لا تستطيع مواجهة الثورة الإسلامية، وقال: إن مبادئ الثورة الإسلامية مستمدة من دين الإسلام ومسار الإنسانية ، ولا يمكن لأي قوة أن تقف ضد الشعب الإيراني والثورة الإسلامية.

واردف نيكزاد: إن السبيل الوحيد للخلاص هو الوصول إلى الحضارة الإسلامية الجديدة، ويجب الحفاظ على شعارات ومبادئ الثورة الإسلامية، تقوى الله، وحب اسداء الخدمة، والعدالة، وتواضع المسؤولين، والنزاهة، وروح المقاومة.
رقم : 1040795
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