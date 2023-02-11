الرئيس التركي يعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 21848

وفي كلمة ألقاها خلال زيارته مخيما للمتضررين من الزلزال بمنطقة قايا بنار صلاح الدين الأيوبي بولاية ديار بكر، أشار أردوغان أن الظروف المناخية القاسية تصعب عمليات الإنقاذ لكنها لن تعوقنا عن إغاثة المنكوبين.



وأضاف: سننتهي من رفع الأنقاض بأسرع وقت ونبدأ عملية إعادة إعمار المدن.



وأكد أردوغان ايقاف أعمال البحث والإنقاذ في شانلي أورفة اعتبارا من الخميس وبدء رفع الأنقاض.



وأوضح: نقوم بكل ما يلزم من إجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها، قائلا: 460 ألف مواطن يقطنون المدارس والمؤسسات التعليمية وسندعم المواطنين ماديا ليتمكنوا من دفع الإيجارات.