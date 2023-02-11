المشاط يهنئ بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ايران

وعبر الرئيس المشاط في البرقية عن أحر التهاني لقيادة وحكومة وشعب ايران، وتمنياته الصادقة للجمهورية الإسلامية المزيد من التقدم والازدهار.



واعتبر صمود الشعب الإيراني ومضيه في استكمال نهج الثورة، أنموذجا للشعوب الأخرى في التحرر من الوصاية والهيمنة الغربية الخبيثة.



وأكد "المشاط" الحرص الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة التنسيق في كافة المحافل الدولية لما فيه خير البلدين.. داعيا الله العلي القدير أن يمد الرئيس "إبراهيم رئيسي" بالعون لمواصلة التقدم في جميع المجالات وإفشال كل المخططات الساعية إلى كسر إرادة الشعب الإيراني في التحرر من التدخل الخارجي.