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السبت 11 شباط 2023 ساعة 19:44

مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين

مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين
وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل القرية، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية، وذلك بعد خروج المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان بعد عصر اليوم.

ويذكر أن المسيرة تنطلق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، رفضا للاستيطان على القرية، وللمطالبة بفتح الشارع الرئيسي لقرية كفر قدوم الذي أغلقه الاحتلال منذ 19 عاما.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي قرية النبي صالح شمال غرب المدينة عند مدخل القرية، وأطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من قنـابل الغاز السام.

وفي القدس المحتلة نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكريا في منطقة باب المغاربة بالقدس المحتلة، وشرعت بتفتيش المواطنين ومركباته.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتية إياد حجازي وعبد الرحمن حجازي ومحمد القارصلي من حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس، وذلك بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث سجلت 174 عملاً مقاوماً، خلال الفترة ما بين 03-02-2023 حتى 09-02-2023.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد استشهد في هذه الفترة 7 فلسطينيين، فيما أصيب 4 طإسرائيليين".

وتمكن الفلسطينيون من إسقاط طائرة استطلاع، وتحطيم 5 مركبات ومعدات عسكرية تابعة للاحتلال.

وتصدى المواطنون لـ15 اعتداء للمستوطنين، فيما شهدت الفترة 43عمليات إلقاء حجارة، و6 عمليات إلقاء زجاجات حارقة، و5 عمليات إلقاء عبوات ناسفة.

وسجل المركز اندلاع 6 مظاهرات، واندلاع المواجهات في 68 نقطة، وحرق منشآت وآليات عسكرية.
مصدر : وكالات
رقم : 1040813
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