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السبت 11 شباط 2023 ساعة 21:07
صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
وذكرت وكالة شهاب نقلا عن قناة 12 الاسرائيلية أنه "على ما يبدو القبة الحديدية اعترضت صاروخاً أطلق من قطاع غزة".
مصدر :
وكالات
رقم :
1040821
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