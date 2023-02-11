اليمن..رصد 85 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروق، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و غارتين لطيران تجسسي على حيس وتحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء حيس و مقبنة و 24 خرقا بقصف مدفعي لعدد 51 قذيفة و 54 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.