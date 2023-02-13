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الاثنين 13 شباط 2023 ساعة 09:10

استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص الاحتلال في نابلس

استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص الاحتلال في نابلس
وبحسب مصادر طبية، فإن الشاب بسطامي تعرض لعيار ناري في البطن ووصفت حالته بالحرجة، وما لبث أن أعلن عن استشهاده في مستشفى رفيديا.

وأصيب ما لا يقل عن 5 شبان بالرصاص الحي منهم حالة وصفت بالخطيرة، وعدد آخر من المصابين بالاختناق بفعل إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع خلال عمليتها العسكرية التي استمرت لساعات.

وحاصرت قوات الاحتلال شقة داخل بناية سكنية في منطقة الكراج الغربي بشارع حيفا ومحيط مدرسة الكندي، وكانت تطالب شبان بداخلها بتسليم أنفسهم، إلا أنهم رفضوا قبل أن تقوم باعتقال اثنين منهم وسط تضارب في الأنباء حول مصيرهما خاصة بعد أن عثر على آثار دماء في الشقة.

واعتقلت تلك القوات الشاب عمرو الطويل لدى تواجده في محيط البناية السكنية التي تم محاصرتها.
مصدر : وكالات
رقم : 1041036
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