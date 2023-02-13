النخالة لرئيسي: ثورة الشعب الإيراني ‘‘درة تاج القرن العشرين‘‘

وكتب النخالة إلى رئيسي في برقيته: إن ما رسخته ثورة الشعب الإيراني من معايير إنسانية وأخلاقية، إفتقدتها السياسة الدولية على مدى قرون طويلة، وما أحدثته من تأثيرات إيجابية على المنطقة وشعوبها.



كما أشاد بإنجازات الثورة الإسلامية في إيران "على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وأثرها الكبير والتغيرات التي أحدثتها الثورة لصالح الشعوب المسلمة في المنطقة والعالم، وبشكل خاص تأثيراتها على الشعب الفلسطيني المجاهد الذي يسجل اليوم أنصع البطولات في مواجهة المشروع الصهيوني المجرم".



وأضاف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن "دعم إيران وتأييدها المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته على كل المستويات، له الدور الأبرز والأهم في صمود شعبنا واستمرار جهاده" .



وتابع: إن مقاتلينا الشجعان يثبتون كل يوم، رغم التضحيات الكبيرة، أنهم إلى النصر أقرب من أي وقت مضى، وأنهم ماضون بجهادهم وقتالهم نحو القدس حتى تحريرها.