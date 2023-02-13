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الاثنين 13 شباط 2023 ساعة 10:20

الصحة العالمية: سوريا مستعدة للنظر بفتح مزيد من المعابر الحدودية

الصحة العالمية: سوريا مستعدة للنظر بفتح مزيد من المعابر الحدودية
والتقى غيبرييسوس الرئيسَ الأسد ،أمس الاحد، وتحدث عن موافقة دمشق على فكرة فتح المعابر الحدودية استجابة لهذا الوضع الطارئ، فيما لا تزال منظمة الصحة العالمية تنتظر الضوء الأخضر من الجماعات المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرتها لإدخال المساعدات.

وتضررت بسبب الزلزال طرق رابطة بمعبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة حاليا مع تركيا.

الرئيس السوري بشار الأسد أكد على أهمية زيارة وفد منظمة الصحة العالمية إلى سورية في هذه الظروف وذلك للاطلاع على الاحتياجات المطلوبة من الناحية الطبية والإنسانية لمعالجة المتضررين من الزلزال،

وأعرب الرئيس السوري خلال استقباله المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" والوفد المرافق له، عن التقدير للجهود التي تبذلها المنظمة في هذا الإطار وما قدمته دعماً للقطاع الصحي في سورية.

وقال "الأسد" بإن سورية تتطلع إلى تعاون فعال مع منظمة الصحة العالمية بحيث يكون مبنيا على رؤية شاملة تقيم واقع القطاع الصحي وتهدف لترميم النقص في التجهيزات والمعدات والأدوية التي لا تلبي احتياجات الحالات الطارئة والإغاثية مثل الزلازل أو الأوبئة فقط، وإنما تساعد أيضا على الاستجابة لاحتياجات الشعب السوري الطبية في مواجهة الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان والسكري وغيرها أيضاً.
مصدر : وكالات
رقم : 1041052
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