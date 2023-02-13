طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على غزة

وهاجمت تلك الطائرات موقعًا وأرضًا مجاورة له في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، بنحو 10 صواريخ، ما تسبب بانفجارات كبيرة واندلاع حريق تم السيطرة عليه لاحقًا.



واستهدفت الغارة نقطتي رصد للمقاومة شرقي خانيونس جنوب القطاع، وبيت حانون شماله.



ولم يبلغ عن أي إصابات نتيجة العدوان الإسرائيلي.



وزعم ناطق عسكري إسرائيلي أن قواته هاجمت موقعًا تحت الأرض لإنتاج المواد الخام للصواريخ الخاصة بحركة "حماس"،ـ محملًا الأخيرة المسؤولية عن إطلاق الصواريخ من غزة.



وأطلقت المقاومة على الفور عدة صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.



من جانبه، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، فجر الإثنين، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والمتزامن مع العدوان على نابلس والقدس، يؤكد "أننا أمام عدوان على كل شعبنا الفلسطيني".



وأشار قاسم في تصريح صحفي له، إلى تصدي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" لغارات الاحتلال، وإرباك جيشه ومستوطنيه.



وأكد أن "المقاومة ستظل درع شعبنا وسيفه، وسينكسر هذا العدوان أمام ثورة شعبنا وصموده والفعل المقاوم الباسل".