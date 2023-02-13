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الاثنين 13 شباط 2023 ساعة 10:43

جنرال أمريكي لا يستعبد أن الأجسام الطائرة تابعة لكائنات فضائية!

جنرال أمريكي لا يستعبد أن الأجسام الطائرة تابعة لكائنات فضائية!
وقال غلين دي فانهيرك خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد في البنتاغون عندما سئل عن صلة الأجسام الطائرة التي أسقطتها "نوراد" المحتمل بالكائنات الفضائية،

"سأدع مجتمع الاستخبارات ومجتمع مكافحة التجسس يكتشفون ذلك. لا أستبعد أي شيء".

وأشار فانهيرك إلى أن البنتاغون ونوراد غير قادرين حاليا على إقامة روابط بين الأجسام الطائرة التي أسقطت مؤخرا فوق أمريكا الشمالية وأي بلد محدد.

وأكد "سأكون مترددا وأحثكم على عدم نسبتها إلى أي بلد معين. نحن لا نعرف".

وقالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للدفاع الداخلي وشؤون نصف الكرة الغربي ميليسا دالتون في وقت سابق، إن البنتاغون غير قادر في هذا الوقت على "تقييم ماهية هذه الأشياء الأخيرة بشكل نهائي".

وفي وقت سابق الأحد، أكد البنتاغون إسقاط جسم طائر فوق بحيرة هورون في ولاية ميشيغان الأمريكية، بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنه يمثل تهديدا بسبب قدرات المراقبة المحتملة.

وتعد تلك العملية الإجراء الرابع من هذا النوع خلال أسبوع، حيث أسقطت الولايات المتحدة وكندا ما مجموعه ثلاثة أجسام محمولة جواً على ارتفاعات عالية في شباط الجاري، بما في ذلك واحدة أُسقطت يوم السبت فوق إقليم يوكون الكندي.
مصدر : وكالات
رقم : 1041058
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