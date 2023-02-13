الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 شباط 2023 ساعة 11:50

اصابة 30 مقدسيًّا خلال تصديهم لهدم الاحتلال منازل في جبل المكبر

اصابة 30 مقدسيًّا خلال تصديهم لهدم الاحتلال منازل في جبل المكبر
وأفاد الهلال الأحمر في القدس، بإصابة 25 مواطناً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 اختناقاً بقنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات في جبل المكبر.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة ،فجر اليوم الاثنين، حيث حاصرت منازل عائلة بشير، واعتدت على سكانها ومن بينهم نساء بالضرب، كما اعتقلت الشاب أيمن عدنان بشير.

وهدمت قوات الاحتلال منزل أدهم بشير، كما جرفت أرضاً بركسات وأشجار للعائلة في محاولة للوصول إلى منزل والده إبراهيم وشقيقه زيد تمهيداً لهدمهما.

وأغلقت قوات الاحتلال طريق الشيخ سعد في جبل المكبر خلال عملية الهدم مع استمرار المواجهات مع الشباب الثائر.

وأكدت عائلات جبل المكبر المهددة منازلها بالهدم أنها لن تهدم منازلها بأيديها، ولن ترضخ لسلطات الاحتلال التي تسعى لتهجير المقدسيين من أرضهم.

وأخطر الاحتلال 5 عائلات مقدسية بهدم منازلها اليوم ويملكها إبراهيم وأدهم وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

ويهدد الاحتلال بهدم 280 منزلاً ومنشأة في جبل المكبر، بحجة عدم الترخيص، وتحت غطاء قانون (كامينتس).

وسنَّ قانون كامينتس في الكنيست الإسرائيلي عام 2017، ويهدف لمحاربة البناء الفلسطيني "غير المرخص".

وكانت ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينت)، قررت خلال اجتماعها الليلة الماضية تكثيف العمليات التي تستهدف الفلسطينيين في القدس.

كما قررت شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة، ومد أخرى بشبكات للمياه والكهرباء.
مصدر : وكالات
رقم : 1041069
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي : الأصدقاء القدامى هم أفضل الشركاء من أجل مستقبل مشرق
رئيسي : الأصدقاء القدامى هم أفضل الشركاء من أجل مستقبل مشرق
حياة الحكومة ‘‘الإسرائيلية‘‘... ساعة رملية تقترب من نهايتها!
حياة الحكومة ‘‘الإسرائيلية‘‘... ساعة رملية تقترب من نهايتها!
13 شباط 2023
السذاجة الأميركية السعودية حطمت كل الأرقام القياسية
السذاجة الأميركية السعودية حطمت كل الأرقام القياسية
13 شباط 2023
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
13 شباط 2023
الشعب الثوري يدق المسمار الأخير في نعش أعداء الثورة الإسلامية
الشعب الثوري يدق المسمار الأخير في نعش أعداء الثورة الإسلامية
13 شباط 2023
مجلس الأمن.. اتهامات وردود فعل بسبب تقرير الأسلحة الكيميائية في سوريا
مجلس الأمن.. اتهامات وردود فعل بسبب تقرير الأسلحة الكيميائية في سوريا
13 شباط 2023
مسيرات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.. هل يتسع لها صدر الإعلام الغربي؟
مسيرات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.. هل يتسع لها صدر الإعلام الغربي؟
11 شباط 2023
الرئيس الايراني يشارك في مسيرات ذكرى الانتصار الـ44
الرئيس الايراني يشارك في مسيرات ذكرى الانتصار الـ44
11 شباط 2023
إنطلاق مسيرات إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
إنطلاق مسيرات إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
11 شباط 2023
دخول تل أبيب إلى إفريقيا عبر بوابة السودان
دخول تل أبيب إلى إفريقيا عبر بوابة السودان
11 شباط 2023
ضحايا الزلزال السوري رهائن لعقوبات واشنطن
ضحايا الزلزال السوري رهائن لعقوبات واشنطن
11 شباط 2023
في ظل حکومة طالبان... أفغانستان في دوامة انعدام الأمن
في ظل حکومة طالبان... أفغانستان في دوامة انعدام الأمن
11 شباط 2023
رئيسي: إيران أعلنت استعدادها لإنهاء المفاوضات منذ أشهر
رئيسي: إيران أعلنت استعدادها لإنهاء المفاوضات منذ أشهر
10 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حياة الحكومة ‘‘الإسرائيلية‘‘... ساعة رملية تقترب من نهايتها!
السذاجة الأميركية السعودية حطمت كل الأرقام القياسية
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
الشعب الثوري يدق المسمار الأخير في نعش أعداء الثورة الإسلامية