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الاثنين 13 شباط 2023 ساعة 17:38

حجم التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان يتجاوز ملیاري دولار

حجم التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان يتجاوز ملیاري دولار
وقال علي نجفي في مراسم احیاء الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية امس الأحد: إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان كنموذج ، ماضية في مسار التقدم و تشهد منحى تصاعديا بنهج عملي وقائم على العديد من القدرات و الطاقات والقواسم المشتركة.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل هذا العام إلى حوالي ملیاري دولار، موضحا أنه تمشيا مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها حكومة جمهورية الإسلامية الإيرانية ، فإننا نمد يد الصداقة إلى جميع الجيران.

وصرح السفير الإيراني في مسقط بأن الحوار هو أفضل طريقة وقال: هذه السياسة متجذرة في ثقافة إيران وآدابها.

أقيم حفل إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية (العيد الوطني) مساء الامس الأحد، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتنمية العمانية "قيس بن محمد علي يوسف"ورئيس الجانب العماني للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، ووزير الخارجية الأسبق يوسف بن علوي وعدد من ممثلي مجلس الدولة ومجلس عمان، وبعض النواب ومديري الوزارات المختلفة، وممثلي القوات المسلحة العمانية، وسفراء ودبلوماسيين وعسكريين مقيمين ومجموعة من النشطاء الاقتصاديين والثقافيين والاجتماعيين في سفارة جمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط.
مصدر : وكالات
رقم : 1041142
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