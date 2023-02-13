بغداد:سنواصل الوقوف إلى جانب سورية عبر الجسر الجوي والقوافل البرية

وأوضح الحجيمي في تصريح صحفي مع اللواء الركن مازن شلال ممثل وزارة الدفاع العراقية في مقر السفارة العراقية بدمشق اليوم أن الحكومة العراقية عقدت اجتماعاً عاجلاً فور وقوع الزلزال في سورية، وتم توجيه كافة الوزارات بتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية واللوجستية للشعب السوري، في مبادرة أخوية تجاه الشقيقة سورية، مبيناً أن حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لسورية براً وجواً وصل إلى أكثر من 4 آلاف طن وسنواصل تقديم المساعدات.



وأشار إلى أن وزارة الدفاع العراقية أنشأت فور وقوع كارثة الزلزال جسراً جوياً بين العراق وسورية لإيصال المساعدات، حيث تصل الطائرات العراقية إلى المطارات السورية، مؤكداً أن وزارة التجارة العراقية وهيئة الحشد الشعبي العراقي قدمتا مئات الأطنان من المساعدات، فيما قدمت وزارة النفط العراقية أكثر من مليون ليتر من المازوت والبنزين للأشقاء السوريين، وساهمت الهيئة بنقل أكثر من 700 ألف ليتر أخرى.



ولفت الحجيمي إلى وجود العديد من المبادرات الإنسانية لجمع التبرعات وتنظيم قوافل المساعدات من قبل أبناء الشعب العراقي لإغاثة الشعب السوري، مبيناً أن الحكومة ووزارة الخارجية العراقية تتواصلان يومياً مع وزارة الخارجية والمغتربين في سورية بغرض تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنسيق في آلية نقل المساعدات لإيصالها إلى السوريين بالمحافظات المنكوبة.



وفي سياق آخر أوضح الحجيمي أن الحكومة العراقية قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها مع احترامها لقرارات المجتمع الدولي، ولم تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية، حيث إن الحدود البرية والجوية مفتوحة مع سورية، وهناك كثافة في توافد السيارات وشاحنات المساعدات عبر منفذ القائم “البوكمال” إلى سورية.



وبين الحجيمي أن الجيش العراقي الذي شارك إلى جانب الجيش السوري في مواجهة الإرهاب يشارك من خلال شاحناته في نقل المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى الزيارة التي قام بها وفد برلماني عراقي أمس الأول برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إلى سورية والتقى فيها المسؤولين بالحكومة ومجلس الشعب السوري، واطلع على الاحتياجات الطارئة.



وفيما يتعلق بتدفق المياه عبر نهري دجلة والفرات أشار الحجيمي إلى أن وزارة الموارد المائية العراقية على تنسيق مباشر وبشكل شبه يومي مع وزارة الموارد المائية في سورية فيما يتعلق بمنسوب المياه المتدفقة عبر نهري دجلة والفرات، علماً أن كميات المياه تحدد حسب الاتفاقيات بين الدول المتشاطئة على هذين النهرين.



من جانبه أكد اللواء شلال ممثل وزارة الدفاع العراقية أن أولى قوافل المساعدات المقدمة من وزارة الدفاع العراقية بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي ومتابعة من وزير الدفاع العراقي وصلت سورية أمس الأول، عبر الطريق البري وضمت 42 شاحنة تحمل مئات الأطنان من المواد الغذائية المتنوعة، وتم تسليمها للجانب السوري.



ولفت اللواء شلال إلى أن من المقرر اليوم وصول طائرتين عراقيتين إلى سورية محملتين بعشرات الأطنان من المواد الغذائية.