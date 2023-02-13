واشنطن: لم نرسل مناطيد إلى المجال الجوي الصيني

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، اليوم الاثنين، في تغريدة على "تويتر" إن "أي ادعاء بأن الحكومة الأمريكية تستخدم بالونات مراقبة فوق جمهورية الصين الشعبية غير صحيح".



وأضافت أن جمهورية الصين الشعبية "لديها برنامج منطاد للمراقبة على ارتفاعات عالية لجمع المعلومات الاستخباراتية".



ويأتي ذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بينغ، الذي أكد على أن المناطيد الأمريكية حلقت في الأجواء الصينية بشكل غير قانوني أكثر من 10 مرات منذ 1 يناير 2022.



وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية أن 3 مناطيد دخلت الأجواء الأمريكية أثناء ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، غير أن ترامب نفسه يرفض هذه المعلومة.



وأكد الجانب الأمريكي على أن الصين تستخدم المناطيد المماثلة لجمع معلومات استخباراتية في أكثر من 40 دولة في 5 قارات.



وترفض السلطات الصينية هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن مناطيد الطقس المدنية وتطالب بإعادة حطامها.