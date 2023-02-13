اليمن..استشهاد مواطن يمني بنيران الجيش السعودي بصعدة

وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي واصل استهداف المناطق الحدودية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. مؤكدا استشهاد مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية.



وأضاف المصدر أن العدو السعودي استهدف مناطق آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية خلفت أضراراً مادية بمنازل ومزارع المواطنين.



وأدان المصدر الجريمة البشعة للعدو السعودي والتي تضاف إلى سلسلة جرائمه اليومية بحق المواطنين في القرى الحدودية.. لافتا إلى أن الجريمة أتت بعد ساعات من إصابة مواطن بنيران العدو السعودي في مديرية شدا.