الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 شباط 2023 ساعة 18:52

المفتي قبلان: مصير لبنان من مصير سوريا

المفتي قبلان: مصير لبنان من مصير سوريا
وأضاف المفتي قبلان “نحن هنا لنقول كل حر وشجاع ووطني بهذا العالم يدوس بكل فخر على قانون قيصر وهيمنة واشنطن”، وتابع “في هذه اللحظات الرهيبة نقول: سوريا ولبنان شركاء وجود وخيار وسيادة ومصير، وما أصاب سوريا أصابنا ولن ندخر جهدا لاغاثة شعبنا في سوريا الا وسنعمده وسط عار يحيط بالامم المتحدة ومنظماتها، وأتمنى من الدول العربية والاسلامية أن تتحلى بالشجاعة التي تخولها كسر هيمنة واشنطن عن بلادنا وشعبنا”.

واكد المفتي قبلان ان “الشراكة بين سوريا لبنان مصيرنا وطريق وحدتنا ومصير لبنان من مصير سوريا، والعكس”، وتابع “المطلوب تطوير العمل السياسي والانقاذي بحجم العلاقة التاريخية بين بيروت ودمشق”، واضاف “أعان الله شعب سوريا، ومن كان مع الله كان الله معه”.
رقم : 1041164
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي : الأصدقاء القدامى هم أفضل الشركاء من أجل مستقبل مشرق
رئيسي : الأصدقاء القدامى هم أفضل الشركاء من أجل مستقبل مشرق
حياة الحكومة ‘‘الإسرائيلية‘‘... ساعة رملية تقترب من نهايتها!
حياة الحكومة ‘‘الإسرائيلية‘‘... ساعة رملية تقترب من نهايتها!
13 شباط 2023
السذاجة الأميركية السعودية حطمت كل الأرقام القياسية
السذاجة الأميركية السعودية حطمت كل الأرقام القياسية
13 شباط 2023
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
13 شباط 2023
الشعب الثوري يدق المسمار الأخير في نعش أعداء الثورة الإسلامية
الشعب الثوري يدق المسمار الأخير في نعش أعداء الثورة الإسلامية
13 شباط 2023
مجلس الأمن.. اتهامات وردود فعل بسبب تقرير الأسلحة الكيميائية في سوريا
مجلس الأمن.. اتهامات وردود فعل بسبب تقرير الأسلحة الكيميائية في سوريا
13 شباط 2023
مسيرات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.. هل يتسع لها صدر الإعلام الغربي؟
مسيرات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.. هل يتسع لها صدر الإعلام الغربي؟
11 شباط 2023
الرئيس الايراني يشارك في مسيرات ذكرى الانتصار الـ44
الرئيس الايراني يشارك في مسيرات ذكرى الانتصار الـ44
11 شباط 2023
إنطلاق مسيرات إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
إنطلاق مسيرات إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
11 شباط 2023
دخول تل أبيب إلى إفريقيا عبر بوابة السودان
دخول تل أبيب إلى إفريقيا عبر بوابة السودان
11 شباط 2023
ضحايا الزلزال السوري رهائن لعقوبات واشنطن
ضحايا الزلزال السوري رهائن لعقوبات واشنطن
11 شباط 2023
في ظل حکومة طالبان... أفغانستان في دوامة انعدام الأمن
في ظل حکومة طالبان... أفغانستان في دوامة انعدام الأمن
11 شباط 2023
رئيسي: إيران أعلنت استعدادها لإنهاء المفاوضات منذ أشهر
رئيسي: إيران أعلنت استعدادها لإنهاء المفاوضات منذ أشهر
10 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حياة الحكومة ‘‘الإسرائيلية‘‘... ساعة رملية تقترب من نهايتها!
السذاجة الأميركية السعودية حطمت كل الأرقام القياسية
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
الشعب الثوري يدق المسمار الأخير في نعش أعداء الثورة الإسلامية