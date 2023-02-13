لبنان يحيي ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية

وفي هذا الصدد أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود أن الثورة الاسلامية الايرانية انبتت مقاومة مستقيمة ساعية الى الوحدة الحقيقية، وحدة غير مزورة، لافتًا الى أن نبوءة الامام السيد موسى الصدر بأن شرف القدس يأبى أن يتحرر الا على سواعد المؤمنين الشرفاء، هي خرقت الحجب، وها نحن نراها في فلسطين وفي نابلس وجنين مقاومة تحطم الحواجز المصطنعة"، داعيًا الى ان "تبقى فلسطين اولاً في جدول اولويات الامة"، مشيرًا الى ان "الثورة الاسلامية التي فجرها الامام الخميني جددت رسالة العلماء وواجبهم تجاه محاربة الطواغيت"، منوهًا بـ"سلوك الجمهورية الاسلامية وعدم ترددها وعدم تبدلها بالرغم من الحصار والحروب المذهبية الكاذبة والظالمة".



وبدوره السفير الايراني في كلمة توجه في مستهلها من الشعبين السوري والتركي بالتعازي والتضامن في مواجهة كارثة الزلزال، لافتًا الى أن "قانون العقوبات المفروض على سوريا من اميركا وبعض الدول يمنع وصول المساعدات الانسانية للمصابين جراء الزلزال"، شاكرًا لحركة أمل وقيادتها "تنظيم هذا الاحتفال لمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.



ولفت الى ان قوة ايران ليست في الصواريخ ولا بما تمتلكه من سلاح، ان قوة ايران الاساسية هي في الفكر، هي من فكر الامام الخميني والامام موسى الصدر والشهيد محمد باقر الصدر والشهيد مرتضى مطهري، نحن اقتدينا بفكر الامام الصدر قبل انتصار الثورة وبعدها"، مضيفًا أن "ايران ازدادت قوتها بالرغم من الحصار وأعمال الشغب، فكلما سقط منا شهيد ازددنا قوة وازدادت قوة المقاومة وازداد ضعف الاعداء.



وأمل السفير الايراني أن يتجاوز لبنان ما يعانيه، مؤكدًا ان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في موضوع رئاسة الجمهورية هو ما يقرره اللبنانيون بأنفسهم من دون اي تدخل خارجي"، آملا من كافة القوى السياسية "التلاقي والاجتماع من اجل انجاز هذا الاستحقاق.



وفي السياق أحيا “مركز الإمام الخميني الثقافي” في الهرمل، الذكرى الـ44 لـ”انتصار الثورة الإسلامية في إيران”، بندوة فكرية بعنوان “الجمهورية الإسلامية: العدالة والاقتدار”، حاضر فيها مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” الدكتور حسين النمر والمدير العام ل”مراكز الإمام الخميني الثقافية في لبنان” الشيخ نزار سعيد وحضور حشد من الفاعليات والأهالي.



واستهل النمر محاضرته بالحديث عن “شخصة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني الذي اهتم بقضايا العالم الإسلامي وعالجها بواقعية، فأصبحت الثورة محط ٱمال المستضعفين في العالم وخصوصا تركيزه على القضية الفلسطينية كأساس للصراع مع الاستكبار العالمي ودعمه للمقاومة”. وتطرق إلى “الواقع الداخلي”، فأكد أن “من أولى الأولويات اليوم انتخاب رئيس للجمهورية، لكن هناك فريق يعطل ذلك لأنه يرفض الدعوة إلى الحوار والتفاهم ويريد أن يأتي برئيس للجمهورية تابع للأميركي، لا يكون هدفه إنقاذ البلد بل أخذه إلى مكان ٱخر ليقضي على صمود هذا الشعب ومقاومته”.



وقال: “نحن اليوم نتعرض لواقع اجتماعي واقتصادي صعب، والكل بات يعرف الأسباب بأن الأميركي بمنهجيته يريد ان يضع الشعب اللبناني أمام خيارات الخنوع والاستسلام، وهيهات لنا ذلك، لأننا الشعب المضحي الذي قدم العطاءات للبنان الذي نريده أن يكون بلداً مستقيما ًومتحررا، لا كما يريده الاخرون وفق الحرية التي يفهمونها”، ورأى أن “أميركا ليست قدراً ويمكن مواجهتها بالصمود”، ودعا الى أن “يتمثل مجتمعنا بالوعي وفهم حقيقة ما يدور حولنا، اضافة إلى الصبر”، وأكد “نحن كحزب الله لم ندعي يوماً أننا نستطيع أن نحل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية لكننا نستطيع ان نخفف من صعوباتها، ونقف دائماً إلى جانب المؤسسات الرسمية والبلديات والمعلمين وغيرهم بقوة. نحن قدمنا التضحيات ويجب ان نحافظ على بلدنا وحاضرون في الساحة مع جيشنا وشعبنا وسنستمر بكل انواع الكفاح والنضال على اشكاله السياسية والاجتماعية والسياسية”.



بدوره، اعتبر الشيخ سعيد أن “الإمام الخميني بطرحه شعار لا شرقية ولا غربية، أراد أن يقدم للمجتمع البشري نموذجاً يختلف تماما عما يقدم للمجتمع من نظريات تتبناها المجتمعات الشرقية او الغربية، وهو المشروع الإلهي وخلاصة ناتج الأنبياء والأوصياء لصناعة الإنسان الحقيقي، فيما يعمل الإمام الخامنئي في المرحلة الثانية من الثورة على بناء الحضارة الإسلامية”، داعيا إلى أن “نكون على اتم الاستعداد والجهوزية لمواجهة كل الاخطار المقبلة على بيئتنا وأهلنا ووطننا وكل انواع الانحرافات الفكرية والثقافية والاجتماعية من خلال ما نملك من منظومة وقيم اخلاقية وإنسانية نقدمها لأهلنا ومجتمعاتنا بل لأن نكون نموذجا لكل العالم”.



وقال: “عندما نرى حزب الله ، هذه الثلة الصغيرة، أمام الملايين من البشر الموجودة في تلك الدول المعادية، يعني لنا ان نقطة النور يكون وضوحها أكثر في بقعة الظلام الكبرى، وصحيح أن الحجم الجغرافي لهذه المقاومة صغير لكنها كبقعة ضوء ونور تمثل أملاً لكل شعوب العالم المظلومة والمقهورة”.



