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الاثنين 13 شباط 2023 ساعة 19:01
مستوطن يدهس طفلا في شارع المنتزهات وسط أريحا
وأفادت مصادر محلية أن المستوطن أقدم على دهس الطفل حينما كان يستقل دراجة كهربائية في شارع المنتزهات بأريحا.
ولم تعرف حالة الطفل الصحية.
مصدر :
وكالات
رقم :
1041168
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