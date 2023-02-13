الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 شباط 2023 ساعة 20:30

قائد الثورة يعزي بوفاة الشاعر الايراني المخضرم كريمي

قائد الثورة يعزي بوفاة الشاعر الايراني المخضرم كريمي
وافادت "ارنا"، ان نص رسالة العزاء التي بعثها سماحة القائد لمناسبة رحيل هذا الشاعر، جاء كالتالي :

بسم الله الرحمن الرحیم
فضيلة "حجة الاسلام السيد ال هاشم" (دام بقاؤه)
بلغوا نيابة عني العزاء برحيل شاعر الفكاهة وصاحب الذوق الجميل، المفغور له "السيد ميرزا حسين كريمي" (رحمه الله)، الى الوسط الثقافي في اذربايجان والمواطنين الاعزاء بمدينة مراغة، وخاصة ذوي الفقيد المحترمين؛ اسال الباري تعالى يمن عليه بالرحمة.
السيد علي الخامنئي
24 بهمن 1401 (13 فبراير 2023)

علما ان حجة الاسلام "السید محمدعلی آل هاشم"، هو ممثل الولي الفقيه في محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب) وخطيب صلاة الجمعة لمدينة تبريز (مركز المحافظة).
رقم : 1041192
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي : الأصدقاء القدامى هم أفضل الشركاء من أجل مستقبل مشرق
رئيسي : الأصدقاء القدامى هم أفضل الشركاء من أجل مستقبل مشرق
حياة الحكومة ‘‘الإسرائيلية‘‘... ساعة رملية تقترب من نهايتها!
حياة الحكومة ‘‘الإسرائيلية‘‘... ساعة رملية تقترب من نهايتها!
13 شباط 2023
السذاجة الأميركية السعودية حطمت كل الأرقام القياسية
السذاجة الأميركية السعودية حطمت كل الأرقام القياسية
13 شباط 2023
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
13 شباط 2023
الشعب الثوري يدق المسمار الأخير في نعش أعداء الثورة الإسلامية
الشعب الثوري يدق المسمار الأخير في نعش أعداء الثورة الإسلامية
13 شباط 2023
مجلس الأمن.. اتهامات وردود فعل بسبب تقرير الأسلحة الكيميائية في سوريا
مجلس الأمن.. اتهامات وردود فعل بسبب تقرير الأسلحة الكيميائية في سوريا
13 شباط 2023
مسيرات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.. هل يتسع لها صدر الإعلام الغربي؟
مسيرات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.. هل يتسع لها صدر الإعلام الغربي؟
11 شباط 2023
الرئيس الايراني يشارك في مسيرات ذكرى الانتصار الـ44
الرئيس الايراني يشارك في مسيرات ذكرى الانتصار الـ44
11 شباط 2023
إنطلاق مسيرات إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
إنطلاق مسيرات إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
11 شباط 2023
دخول تل أبيب إلى إفريقيا عبر بوابة السودان
دخول تل أبيب إلى إفريقيا عبر بوابة السودان
11 شباط 2023
ضحايا الزلزال السوري رهائن لعقوبات واشنطن
ضحايا الزلزال السوري رهائن لعقوبات واشنطن
11 شباط 2023
في ظل حکومة طالبان... أفغانستان في دوامة انعدام الأمن
في ظل حکومة طالبان... أفغانستان في دوامة انعدام الأمن
11 شباط 2023
رئيسي: إيران أعلنت استعدادها لإنهاء المفاوضات منذ أشهر
رئيسي: إيران أعلنت استعدادها لإنهاء المفاوضات منذ أشهر
10 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حياة الحكومة ‘‘الإسرائيلية‘‘... ساعة رملية تقترب من نهايتها!
السذاجة الأميركية السعودية حطمت كل الأرقام القياسية
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
الشعب الثوري يدق المسمار الأخير في نعش أعداء الثورة الإسلامية