الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 شباط 2023 ساعة 20:31

حكم بسجن صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي

حكم بسجن صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي
وقضت الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة عشرة أعوام في حق محمد فهد صخر الماطري مع غرامة مالية بـ16 مليون دينار (نحو 3.2 مليون دولار)، وفق إذاعة "موزاييك" المحلية.

ووفقا للإذاعة المحلية، فقد وجهت إلى الماطري تهم تعلقت بـ"استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة".

وفي الرابع والعشرين من يناير الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حكما غيابيا بالسجن مدة عشرة أعوام في حق كل من صخر الماطري وشخص أجنبي، مع توقيع غرامة مالية بمبلغ 61 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار)، وإلزامهما بإعادة المبلغ ذاته بالتضامن بينهما.

وجاء ذلك الحكم بعد التحقيق في قضية النفايات بأحد المصانع بمحافظة زغوان جنوب العاصمة تونس، والتي لاحق فيها القضاء أيضا الرئيس السابق زين العابدين بن علي، قبل أن يسقط التتبع القضائي بموجب الوفاة.

وقضت الدائرة الجنائية بسجن متهم ثالث محال بحالة سراح لمدة ثماني سنوات ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربع سنوات، على خلفية قضية تسهيل عمليات توريد بضائع ممنوعة وعدم التصريح بها لدى المصالح المعنية وتقديم تصريحات مزوّرة لدى مصالح الجمارك للتهرب من الدفع الضريبي.

وكان القضاء التونسي وجه في مطلع نوفمبر الماضي إلى مكتب "الإنتربول" بتونس مذكرة جلب دولية بحق صخر الماطري، الذي غادر تونس منذ سنة 2011.

وفي يونيو 2021 قضت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة 13 عاما مع النفاذ العاجل في حق صهر الرئيس التونسي السابق مع غرامة مالية تناهز 3 ملايين دينار (نحو مليون دولار) بتهم تتعلق بالإضرار بالإدارة وتحقيق مكاسب غير مشروعة وغسيل الأموال.

وسلطت هيئة المحكمة حينذاك على الماطري عقوبة بالحرمان من حق الانتخاب ناخبا أو منتخبا.

ويعرف صخر الماطري، وهو طليق نسرين بن علي، "بالصهر المفضل" لدى بن علي وزوجته، وقد توجه إلى سيشيل نهاية 2012. وترجح منظمة "أنا يقظ"، المتخصصة في متابعة ملفات الفساد بتونس، أنه حصل على جنسية سيشيل.

وخاض الماطري مفاوضات عام 2017 مع هيئة "الحقيقة والكرامة" في محاولة للوصول إلى اتفاق مصالحة يضمن له عودة آمنة لتونس مقابل تحويل 500 مليون دينار كتعويض للدولة.

وقامت السلطات الفرنسية بتوقيف والده المنصف الماطري في يونيو 2011، الذي خضع لمراقبة قضائية تبعا لبطاقة جلب دولية أصدرها القضاء التونسي عام 2011، ورفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى تونس.
مصدر : وكالات
رقم : 1041193
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي : الأصدقاء القدامى هم أفضل الشركاء من أجل مستقبل مشرق
رئيسي : الأصدقاء القدامى هم أفضل الشركاء من أجل مستقبل مشرق
حياة الحكومة ‘‘الإسرائيلية‘‘... ساعة رملية تقترب من نهايتها!
حياة الحكومة ‘‘الإسرائيلية‘‘... ساعة رملية تقترب من نهايتها!
13 شباط 2023
السذاجة الأميركية السعودية حطمت كل الأرقام القياسية
السذاجة الأميركية السعودية حطمت كل الأرقام القياسية
13 شباط 2023
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
13 شباط 2023
الشعب الثوري يدق المسمار الأخير في نعش أعداء الثورة الإسلامية
الشعب الثوري يدق المسمار الأخير في نعش أعداء الثورة الإسلامية
13 شباط 2023
مجلس الأمن.. اتهامات وردود فعل بسبب تقرير الأسلحة الكيميائية في سوريا
مجلس الأمن.. اتهامات وردود فعل بسبب تقرير الأسلحة الكيميائية في سوريا
13 شباط 2023
مسيرات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.. هل يتسع لها صدر الإعلام الغربي؟
مسيرات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.. هل يتسع لها صدر الإعلام الغربي؟
11 شباط 2023
الرئيس الايراني يشارك في مسيرات ذكرى الانتصار الـ44
الرئيس الايراني يشارك في مسيرات ذكرى الانتصار الـ44
11 شباط 2023
إنطلاق مسيرات إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
إنطلاق مسيرات إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
11 شباط 2023
دخول تل أبيب إلى إفريقيا عبر بوابة السودان
دخول تل أبيب إلى إفريقيا عبر بوابة السودان
11 شباط 2023
ضحايا الزلزال السوري رهائن لعقوبات واشنطن
ضحايا الزلزال السوري رهائن لعقوبات واشنطن
11 شباط 2023
في ظل حکومة طالبان... أفغانستان في دوامة انعدام الأمن
في ظل حکومة طالبان... أفغانستان في دوامة انعدام الأمن
11 شباط 2023
رئيسي: إيران أعلنت استعدادها لإنهاء المفاوضات منذ أشهر
رئيسي: إيران أعلنت استعدادها لإنهاء المفاوضات منذ أشهر
10 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حياة الحكومة ‘‘الإسرائيلية‘‘... ساعة رملية تقترب من نهايتها!
السذاجة الأميركية السعودية حطمت كل الأرقام القياسية
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
الشعب الثوري يدق المسمار الأخير في نعش أعداء الثورة الإسلامية