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الثلاثاء 14 شباط 2023 ساعة 09:53

صباغ يناشد المجتمع الدولي لرفع الحصار الفوري عن سورية

صباغ يناشد المجتمع الدولي لرفع الحصار الفوري عن سورية
وناشد صباغ من خلالهم المجتمع الدولي ضرورة الضغط للرفع الفوري والعاجل للحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، وذلك لتجاوز آثار الكارثة الإنسانية المتمثلة بالزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية.

وفي سياق متصل تلقى رئيس المجلس عدداً من البرقيات والرسائل والاتصالات الهاتفية من رؤساء مجالس وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة، عبروا من خلالها عن تضامنهم ومساندتهم ومواساتهم ووقوفهم إلى جانب سورية في مواجهة الكارثة الإنسانية التي حلت بأبنائها في عدد من المحافظات جراء الزلزال المدمر".

وكان مجلس الشعب قد عقد في وقت سابق أمس الاثنين، جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وخلال الجلسة جدد أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة الرفع الفوري والعاجل وغير المشروط للحصار الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب الظالمة المفروضة على الشعب السوري، وأن تتحمل جميع الدول والمنظمات الدولية مسؤولياتها الكاملة بهذا الشأن، واتخاذ ما يلزم لتقديم المساعدة للسوريين المتضررين من الزلزال من أجل التخفيف من معاناتهم.

وشدد الأعضاء على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات التي تستهدف تسييس الكارثة الإنسانية التي سببها الزلزال في سورية، وضرورة العمل على دحضها وإيصال الحقيقة كما هي للعالم أجمع، مثمنين المواقف المشرفة والأعمال الإنسانية للدول الشقيقة والصديقة والتي تحدت من خلالها الحصار الغربي، وأرسلت مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.
رقم : 1041285
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