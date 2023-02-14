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الثلاثاء 14 شباط 2023 ساعة 10:43

إصابة خطيرة.. اعتقالات ومداهمات في الضفة

إصابة خطيرة.. اعتقالات ومداهمات في الضفة
وأفادت مصادر ان اشتباكات مسلحة اندلعت في مخيم الفارعة جنوب طوباس، وذلك عقب اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال المخيم، حيث دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم.

وأفاد الهلال الاحمر في طوباس انه تعامل مع اصابة بالرصاص الحي في الرأس وصفت بالخطيرة جدا وتم نقلها لمستشفى طوباس التركي الحكومي وجاري العمل على نقلها لخارج طوباس في محاولة لإنقاذ حياته.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مهند الكعبي خلال اقتحام منزله في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وكذلك اعتقلت القوات عماد البط، والأسير المحرر باسل الحمامي، وحسن تفاحة من مدينة نابلس.

ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: توفيق البواب، ومحمد مطرية.

وفي الخليل، اعتقلت القوات عبد الله باجس البو من بلدة حلحول، وعيسى محمد أبو قبيطة من بلدة يطا قضاء الخليل.

وأفادت المصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مصطفى إبراهيم عبيد من القدس.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال، بلدة سيلة الظهر وكثفت من تواجدها العسكري داخلها وشنت حملات تمشيط واسعة، كما داهمت بلدتي زبوبا والطيبة قضاء جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل البلدتين.
مصدر : وكالات
رقم : 1041295
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