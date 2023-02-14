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الثلاثاء 14 شباط 2023 ساعة 10:48

السفير الأميركي: تطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني يهمنا

السفير الأميركي: تطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني يهمنا
وفي حوار صحفي أكد السفير الأميركي بالمنامة أهمية العلاقات الثنائية مع البحرين، والدور الأميركي في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، وتوقيع ما يسمى "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وقال إن "مساعدة البحرين وإسرائيل على بناء علاقتهما الثنائية، أمر في غاية الأهمية للولايات المتحدة، حيث نسعى إلى أن تكون العلاقات البحرينية الصهيونية واسعة، ترتكز على مستوى تعزيز العلاقات" – على حد قوله.

وادعى ان واشنطن والمنامة تتفقان على "وجود التهديدات الإيرانية في المنطقة، مثل التهديد العسكري، والمضايقات البحرية، والتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين" على حد زعمه.

كما أشار السفير الأميركي إلى أن البحرين ستحصل على أول طائرة مقاتلة من طراز F16 Block 70"، وهو الطراز الأكثر تطورا، قبل حصول القوات الجوية الأميركية عليها، مما يعكس مستوى التعاون والشراكة العسكرية بين البلدين – حسب تعبيره.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستسلم البحرين مروحيات عسكرية هجومية، كما ستشارك بعض المعدات في مجال الصواريخ والدفاع الجوي، بالإضافة إلى أنه سبق تسليم عدد من السفن إلى البحرية البحرينية.

وادعى أن واشنطن لديها توجه استراتيجي في المنطقة، يستند إلى العنصر العسكري والتكنولوجي والبشري، قادر على مواجهة تهديدات الأعداء والحد منها، ولفت إلى وجود أكثر من ثمانية آلاف عسكري أميركي في البحرين، حسب تعبيره.
مصدر : وكالات
رقم : 1041299
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