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الثلاثاء 14 شباط 2023 ساعة 11:04

الأسرى الفلسطينيون يبدأون اليوم خطوات العصيـان وإغلاق الأقسام والبداية من نفحة

الأسرى الفلسطينيون يبدأون اليوم خطوات العصيـان وإغلاق الأقسام والبداية من نفحة
وحسب مصادر تأتي الخطوات ردًا على إعلان إدارة السّجون البدء بتنفيذ أولى الإجراءات التي أعلن عنها الوزير المتطرف (بن غفير) ضد الأسرى، والمتعلقة بالتحكم بكمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص ساعات الاستحمام،

وقال بيان عن هيئة الأسرى ونادي الأسير إن الخطوات تتمثل، بارتداء لباس ( الشاباص) وهو اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون على الأسرى، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام.

وتابع البيان أن خطوة إغلاق الأقسام تشمل توقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السّجن المفروضة لواقع الحياة الاعتقالية، إضافة إلى عرقلة إجراء ما يسمى (بالفحص الأمني)، بحيث يخرج الأسرى للفحص مقيدو الأيدي.

وكانت اللجنة العليا للحركة الأسيرة، أعلنت الليلة الماضية الشروع بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية ردًا على إجراءات بن غفير بحق الأسرى.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنها ستبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم.

وأضافت الحركة الأسيرة، إنها ستخوض هذا الإضراب بمطالب موحدة وبقيادة موحدة -والتي نريدها كذلك في الخارج-، وهذه الوحدة هي الضامن الأساسي -بعد توفيق الله- لنجاح نضالنا.
مصدر : وكالات
رقم : 1041304
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