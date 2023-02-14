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الثلاثاء 14 شباط 2023 ساعة 11:08

الثورة البحرينية... 14 فبراير يأتي لتجديد العهد على تغيير الواقع الأسود

الثورة البحرينية... 14 فبراير يأتي لتجديد العهد على تغيير الواقع الأسود
وتحل ذكرى الثورة البحرينية الثانية عشرة بينما لا يزال الشعب البحريني يدفع ثمن خروجه على السلطة الحاكمة الناقضة للمواثيق والعهود الدولية.

هنا لا يزال البحرينيون يشقوا طريقهم رغم التحديات للقول بأنهم باقون على عماد ثورتهم في احقاق الحق وتحقيق العدالة الاجتماعية المسلوبة، بشعارات رافضة لسياسة حكام بلادهم القمعية..

وضمن التحركات الداخلية شهدت سترة وبلدتا أبو قوة وكرباباد تظاهرات نادت بالتمسك بحق تقرير المصير. وشددت على مواصلة الثورة حتى تحقيق الأهداف. يذكر أن سلطات آل خليفة، وكما في كل عام قبيل ذكرى الثورة، تصعد من حملات الاعتقال في المناطق ولا سيما في صفوف الشبان والفتية.

وفي هذا الصدد أكد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم في كلمة بمناسبة ذكرى انطلاق ثورة 14 فبراير، ان يوم 14 فبراير يأتي لتجديد العهد على تغيير الواقع الأسود.

وقال آية الله الشيخ عيسى قاسم: ان 99 % من البحارنة لا يمكن ان يجدوا منحة دراسية من الدولة وفرص عمل فهناك خلق حالة بطالة وليس حالة بطالة اضطرارية.

وأشار الشيخ عيسى قاسم الى الحرب على الدين عبر محاربة الحوزات وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتهويد تاريخ الوضع الحضاري كما في مشروع التهويد في المنامة.

وقال آية الله قاسم: ان التطبيع لا يُستهدف منه ربحًا ماديًا لـ "اسرائيل" بقدر ما يُستهدف منه تغريب المجتمع الاسلامي ونقلة حضارية من الاسلام الى الحضارة الغربية الكافرة.

وأشار آية الله قاسم الى خلايا مؤامرات وحماية العدوان على مقدسات المسلمين ومنع التظاهرات المنددة بحرق القرآن في البحرين بذريعة أنها غير قانونية، قائلا: انه لا اعتراف في البحرين بالاسلام فحرام الله ليس حرامًا ولا اصالة للاباحة فالأصل التحريم في نظر القانون.

وصرح الشيخ قاسم على أنه يعملون في البحرين على الغاء الاسلام من الجذور و لهذا عليك في البحرين ان تنتظر اذن القانون حتى تباشر صلاة الجماعة والجمعة واحياء الشعائر.

وأضاف الشيخ قاسم: في البحرين حبس لعقليات كبيرة ورجالات صالحين وقادة قادرين وفي سجون البحرين أطفال سُجنوا فقط لأنه أفزعهم صوت الظالم فخرجوا مستنكرين.

وقال: في البحرين سجناء كُتِب عليهم أن يخرجوا إما معلولين نفسيًّا وإما بدنيًّا.

وأكد آية الله قاسم: يوم 14 فبراير يأتي لتجديد العهد على تغيير الواقع الأسود.. هذا اليوم هو لرص الصفوف وتوحيدها وتدارك النواقص وسد الثغرات والتخطيط الهادئ والتطوير العملي الناتج عن تلاقح الأفكار.

ومع حلول الذكرى أصدرت حركة أنصار شباب ثورة الرابع عشر من فبراير بيانا اكدت فيه أن تلك الثورة كانت بمثابة استفتاء شعبي كبير وعارم على عدم شرعية الكيان الحاكم في البحرين.

وقالت الحركة ان شعارات شعب البحرين كانت واضحة وجلية، فهي تطالب بإسقاط النظام ورحيل العائلة الخليفية، التي حكمت أكثر من قرنين ونصف بالحديد والنار وأستأثرت بالثروات وخيرات البلاد، كما أقصت وهمشت أبناء شعبها الأصليين من المشاركة الحقيقية في الحكم واستجلبت اجانب ومنحتهم امتيازات وجنسيات على حساب مواطنيها الاصليين.

وتساءلت الحركة في بيانها عن مصير أكثر من 5 الاف سجين سياسي وحقوقي وقادة المعارضة السياسية وعلماء وفقهاء يرزحون داخل السجون، ومنهم من ينتظر تنفيذ حكم الإعدام ومنهم مطاردون في الخارج ومسلوبو الجنسيات.

فالظلم الذي مارسه نظام ال خليفة الشمولي، على مدى أكثر من قرنين بحق أبناء شعبه، مهد لاشتعال الشرارة الأولى للثورة في فجر يوم 14 فبراير عام 2011.

ثورة شعبية احتضنها ميدان اللؤلؤة وسط المنامة، وشكلت ذروة الحراك السلمي الوطني المتوحد في مطلبه، المتنوع في أطيافه، فقوبلت بقمع شديد القسوة والوحشية وبشكل غير مسبوق، حيث تجاوز كل الأعراف الشرعية والأخلاقية، والمبادئ القانونية والإنسانية..
رقم : 1041305
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