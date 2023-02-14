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الثلاثاء 14 شباط 2023 ساعة 11:10

الشيخ عيسى قاسم : النظام البحريني يعمل على إلغاء الإسلام من الجذور

الشيخ عيسى قاسم : النظام البحريني يعمل على إلغاء الإسلام من الجذور
وفي كلمة له في الذكرى الـ 12 لانطلاقة ثورة 14 فبراير البحريني، لفت الشيخ قاسم إلى أن 99 % من البحرينيين لا يمكن أن يجدوا منحة دراسية من الدولة وفرص عمل، فهناك تعمد من قبل السلطة لخلق حالة بطالة في صفوف الشعب.

وأشار  إلى الحرب التي يشنها نظام آل خليفة على الدين عبر محاربة الحوزات وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتهويد تاريخ الوضع الحضاري كما في مشروع التهويد في المنامة.

واعتبر أن التطبيع لا يُستهدف منه ربحًا ماديًا لـ "إسرائيل" بقدر ما يُستهدف منه تغريب المجتمع الإسلامي ونقله حضاريًا من الإسلام إلى الحضارة الغربية الكافرة.

كذلك، أشار الشيخ قاسم إلى خلايا مؤامرات وحماية العدوان على مقدسات المسلمين ومنع التظاهرات المنددة بحرق القرآن في البحرين بذريعة أنها غير قانونية، وقال إنه "لا اعتراف في البحرين بالإسلام، فحرام الله ليس حرامًا، ولا أصالة للإباحة، فالأصل التحريم في نظر القانون".

ولفت الى أنهم يعملون في البحرين على إلغاء الإسلام من الجذور، ولهذا عليك في البحرين أن تنتظر إذن القانون حتى تباشر صلاة الجماعة والجمعة وإحياء الشعائر.

وأضاف الشيخ قاسم، أن في البحرين حبسًا لعقليات كبيرة ورجالات صالحين وقادة قادرين، وفي سجون البحرين أطفال سُجنوا فقط لأنه أفزعهم صوت الظالم فخرجوا مستنكرين.

وتابع  "في البحرين سجناء كُتِب عليهم أن يخرجوا إما معلولين نفسيًا وإما بدنيًا".

كما أكد، أن يوم 14 فبراير يأتي لتجديد العهد على تغيير الواقع الأسود، وأضاف "هذا اليوم هو لرص الصفوف وتوحيدها وتدارك النواقص وسد الثغرات والتخطيط الهادئ والتطوير العملي الناتج عن تلاقح الأفكار".

حراك شعبي في البحرين عشية ذكرى انطلاق ثورة 14 فبراير

في غضون ذلك، شهدت مناطق عدة من البحرين تظاهرات نددت بسياسة نظام آل خليفة القمعية ودعت إلى الاستمرار في الحراك السلمي حتى تحقيق أهداف ثورة الرابع عشر من فبراير.

وشهدت بلدات "سترة" و"أبو قوة" و"كرباباد" تظاهرات نادت بالتمسك بحق تقرير المصير، وشددت على مواصلة الثورة حتى تحقيق الأهداف.

وتحل ذكرى الثورة البحرينية الثانية عشرة بينما لا يزال الشعب البحريني يدفع ثمن خروجه على السلطة الحاكمة الناقضة للمواثيق والعهود الدولية.

ولا يزال البحرينيون يشقون طريقهم رغم التحديات، للقول بأنهم باقون على عماد ثورتهم في إحقاق الحق وتحقيق العدالة الاجتماعية المسلوبة، بشعارات رافضة لسياسة حكام بلادهم القمعية..

يُذكر أن سلطات آل خليفة، وكما في كل عام قبيل ذكرى الثورة، تصعد من حملات الاعتقال في المناطق ولا سيما في صفوف الشبان والفتية.
رقم : 1041306
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