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الثلاثاء 14 شباط 2023 ساعة 14:37

الصحة الايرانية: تسجيل 187 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 187 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 565 ألفا و 865 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 103 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 338 ألفا و 377 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 248 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 5 وفيات من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 144 ألفا و 788 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 55 مليونا و 148 ألفا و 751 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 413 ألفا و 452 لقاحا.

وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك مدينة واحدة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 95 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 352 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
رقم : 1041314
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