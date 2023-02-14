الصحة الايرانية: تسجيل 187 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 565 ألفا و 865 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 103 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 338 ألفا و 377 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واضافت: ان 248 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



واشار التقرير الى تسجيل 5 وفيات من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 144 ألفا و 788 حالة وفاة.



وتم لغاية الآن اجراء 55 مليونا و 148 ألفا و 751 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.



وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 413 ألفا و 452 لقاحا.



وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك مدينة واحدة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 95 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 352 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).