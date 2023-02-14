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الثلاثاء 14 شباط 2023 ساعة 14:40
توقيع 20 وثيقة تعاون بين إيران والصين
أكد الرئيس الصيني شي جينغ بين خلال لقائه نظيره الإيراني السيد ابراهيم رئيسي عزم بكين على تعميق التعاون مع إيران في مجال التجارة والزراعة ايضا.
مصدر :
وكالات
رقم :
1041316
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