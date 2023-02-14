موافقة قائد الثورة الإسلامیة على عفو عدد من المحکومین أحبطت مؤامرات الأعداء

وردا على سؤال حول آخر إجراءات الجهاز القضائي في ملف حادث الاعتداء على السفارة الاذربيجانية، أعرب مسعود ستايشي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن أسفه للحادث، وقال: إن الملف في مرحلة الاولى من التحقيق وذو طابع سري



وردا على سؤال حول التعامل مع ملف الحادث الإرهابي في مرقد شاهجراغ (عليه السلام) في شيراز، قال: تم إيلاء اهتمام خاص للتعرف على المجرمين والتحقيق في هذا الملف، مما أدى إلى القبض على المتهمین وقال خمسة منهم من الأجانب.



وفي جانب اخر من تصريحاته عبر ستايشي عن تعازيه لأهالي مدينة خوي بمحافظة اذربايجان الغربية شمال غرب ايران وكذلك قدم تعازيه للشعبين السوري والتركي بضحايا الزلزال الاخير وأضاف نحن على استعداد تام لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في كلا البلدين.



