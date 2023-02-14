صحة العراق تستنفر كوادرها استعدادا لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

وذكر مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الامير الحلفي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية العمليات أعدت خطة لتقديم الخدمات الصحية لزوار الامام موسى الكاظم (عليه السلام)، إذ تقوم دائرتا صحة الرصافة والكرخ بالتنفيذ عن طريق المفارز الصحية والاسعافات المنتشرة المزودة بالأدوية"، مؤكداً أن "طوارئ المستشفيات على أهبة الاستعداد لاستقبال اي حالات طارئة خلال الزيارة".



وأضاف الحلفي، أن "هذه الخطة روتينية سنوية لإسناد الزيارة المليونية للإمام موسى الكاظم (عليه السلام)"، مشيراً الى أن "الخطة مرسومة بإشراف مديرية العمليات وتنفيذها يقع على عاتق دوائر صحة الرصافة والكرخ ومدينة الطب ايضاً على طول الطريق للزوار من داخل بغداد وباقي المحافظات".