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الثلاثاء 14 شباط 2023 ساعة 17:00

حمية: سوريا شريان حيوي لقطاع النقل في لبنان

حمية: سوريا شريان حيوي لقطاع النقل في لبنان
وقال أن التواصل مع الجانب السوري بعد كارثة الزلزال كان بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشيراً إلى أن استقبال الوفد الوزاري اللبناني في دمشق كان على مستوى عال وأن اللقاء مع الرئيس بشار الأسد كان مهمًا جدًا ويُبنى عليه.

وفي حديث اذاعي اليوم الثلاثاء، لفت حمية إلى أن الرئيس الأسد قدر كثيرًا زيارة الوفد اللبناني والمساعدات المقدمة من لبنان إلى الشعب السوري.

وفي سياق آخر، أعلن حمية في بيان أن مطار بيروت الدولي يستعد لاستقبال 3 طائرات رومانية تحمل مساعدات من الاتحاد الأوروبي الى سوريا.

وقال حمية: استكمالاً لمحطات استقبال مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت للمساعدات الانسانية التي تحملها الطائرات الآتية من الخارج، والتي يتم نقلها إلى منكوبي سوريا عبر الأراضي اللبنانية، وبعد الطائرات الإيطالية الأربع التي حطت في المطار، ها هو يستعد مجددًا لاستقبال ثلاث طائرات رومانية تحمل مساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا عبره، وذلك سيكون على التوالي بدءًا من اليوم الثلاثاء وفي اليومين المقبلين الأربعاء والخميس في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وتابع: إن وزارة الأشغال العامة والنقل، إذ تشكر لكل الذين يساهمون في التخفيف عن معاناة الأهل في سوريا، تكرر التزامها فتح أجوائها ومرافئها البحرية أمام كل الراغبين بتقديم المساعدات لسوريا.

ولفت حمية من جهة ثانية الى إعادة تفعيل عمل مرفأ بيروت، والى إطلاق مناقصة محطة الحاويات لأنها الركن الأساسي والقلب النابض للمرفأ، وإلى استعادة المرفأ نشاطه في المنطقة، مشيرًا إلى أن إيرادات المرفأ والمطار ارتفعت بشكل كبير ورفدت خزينة الدولة بملايين الدولارات.

وأوضح حمية أن مشكلة النقل العام في لبنان ليست في عدم توفر المركبات وأن توقف الباصات الفرنسية عن العمل يعود إلى إضراب السائقين.

ورأى حمية أن ما حصل في وزارة الأشغال العامة والنقل من مضاعفة إيراداتها الى عشرات المرات وبمئات ملايين الدولارات يعطي الأمل للبنانيين، مؤكدًا أن الأمل موجود دائمًا ولكن علينا الاقتناع بالتغيير.
مصدر : وكالات
رقم : 1041339
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