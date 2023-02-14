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الثلاثاء 14 شباط 2023 ساعة 17:22

البحرينيون يحيون ذكرى ثورة الـ14 من فبراير

البحرينيون يحيون ذكرى ثورة الـ14 من فبراير
 وتلبية لدعوة عالم الدين البحريني الشيخ "عيسى قاسم" خرجت تظاهرات سلمية وشددت على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب وسط شعارات تؤكد حقهم في تقرير المصير.

وجاب المتظاهرون الشوارع غير ابهين باستنفار قوات الامن فيما علت هتافات "يسقط حمد" محملين النظام الحاكم مسؤولية كل أعمال القتل والإرهاب التي طالت البحرينيين على مدى 12 عام.

ورفع المحتجون صور رموز الثورة والشهداء والمعتقلين السياسيين وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنهم فيما كانت عذابات المعتقلين السياسيين حاضرة في التظاهرات كما نددوا بسياسات المنامة في التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدين على التمسك بالقضية الفلسطينية.

وكان عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم  في كلمة له بمناسبة ذكرى الثورة البحرينية قد أكد ان يوم 14 فبراير يأتي لتجديد العهد على تغيير الواقع الأسود.

وقال آية الله الشيخ عيسى قاسم: ان 99 % من البحارنة لا يمكن ان يجدوا منحة دراسية من الدولة وفرص عمل فهناك خلق حالة بطالة وليس حالة بطالة اضطرارية.

وأشار الشيخ عيسى قاسم الى الحرب على الدين عبر محاربة الحوزات وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتهويد تاريخ الوضع الحضاري كما في مشروع التهويد في المنامة.

وصرح الشيخ قاسم على أنه يعملون في البحرين على الغاء الاسلام من الجذور و لهذا عليك في البحرين ان تنتظر اذن القانون حتى تباشر صلاة الجماعة والجمعة واحياء الشعائر.

وأضاف الشيخ قاسم: في البحرين حبس لعقليات كبيرة ورجالات صالحين وقادة قادرين وفي سجون البحرين أطفال سُجنوا فقط لأنه أفزعهم صوت الظالم فخرجوا مستنكرين.

وقال: في البحرين سجناء كُتِب عليهم أن يخرجوا إما معلولين نفسيًّا وإما بدنيًّا.

وأكد آية الله قاسم: يوم 14 فبراير يأتي لتجديد العهد على تغيير الواقع الأسود.. هذا اليوم هو لرص الصفوف وتوحيدها وتدارك النواقص وسد الثغرات والتخطيط الهادئ والتطوير العملي الناتج عن تلاقح الأفكار.

وكانت السلطات استبقت الذكرى باعتقالات طالت ثلاثة شبان سبقها اعتقال اخر من منطقة السنابس في حملة اكد معارضون انها تهدف الى تخويف المواطنين.

وانطلق في مثل هذا اليوم قبل 12 عاما حراك سلمي احتضنه ميدان اللؤلوة بالمنامة طالب بإصلاحات سياسية لكن السلطات قمعت بدعم من مجلس التعاون دول الخليج الفارسي وما تسمى بـ"قوة درع الجزيرة".

حراك راح ضحيته اكثر من مئتي شهيد فضلا عن اعتقال اكثرمن الف شخص من المعارضين السياسيين على رأسهم امين عام جميعة الوفاق الوطني الشيخ "علي سلمان" الذي ما زال معتقلا حتى الان كما اسقطت الجنسية عن الالاف وتم ترحيل اخرين فيما تم حل جميع الجمعيات السياسية المعارضة وحظر وسائل الاعلام المعارضة اضافة الى انتهاكات عديدة اخرى.
رقم : 1041345
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