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الثلاثاء 14 شباط 2023 ساعة 17:25
فائق زيدان وبافال طالباني يؤكدان ضرورة تطبيق سيادة القانون
وذكر اعلام القضاء:"ان القاضي زيدان التقى بمكتبه بافال طالباني، وجرى خلال اللقاء بحث ضرورة تطبيق واحترام مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون".
مصدر :
وكالات
رقم :
1041346
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