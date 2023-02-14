مدعي عام إيران يناقش مع نظيره الآذربيجاني حادث السفارة

وأشار منتظري في هذا الاتصال الهاتفي إلى دراسة المسؤولين القضائيين والسياسيين الإيرانيين بعض تفاصيل الحادث ومتابعته، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تابعت هذا الحادث في اللحظة الأولى من وقوعه وحققت تقدما من خلال الدبلوماسية والتعاون الثنائي.



وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين كلا البلدين الصديقين والجارين، معربا عن أمله بأن يتم تطوير التفاهم والتعاون القضائي كما في السابق بما يؤدي إلى المزيد من تعزيز الأواصر العريقة بين الشعبين الإيراني والآذربيجاني.



بدوره أشاد المسؤول الآذربيجاني بالجهود التي يبذلها الجانب الإيراني والمتابعة الحثيثة التي يبديها الجهازان الدبلوماسي والقضائي الإيرانيان، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون بين كلا البلدين للحيلولة دون تأثير مثل هذه الحوادث على فرص التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والجارين.