وزير الصناعة: زيارة الرئيس الإيراني للصين بداية لتحول كبير

فاطمي أمين" الذي يرافق الرئيس رئيسي في هذه الزيارة، لفت خلال الاجتماع المشترك الذي عقد في بكين اليوم بحضور رجال الأعمال من كلا البلدين، لفت إلى أن إيران اتخذت تدابير دولية أكثر قوة خلال العام الماضي؛ بما في ذلك تطوير عضويتها في اتفاقيات إقليمية مثل شنغهاي وأوراسيا، كما في الصعيد الدولي رسخت علاقات مع العديد من دول العالم.



وأضاف أن إيران والصين، خلافا لبعض الدول التي لا تمتلك الكثير من الخبرات والطاقات، لديهما خبرات وقدرات وفيرة، بما أتاح لكلا البلدين المضي في عديد من التخصصات، كما حققا إنجازات ملحوظة لحد الآن.



وأكد وزير الصناعة الإيراني على ضرورة تعزيز العلاقات السابقة بين طهران وبكين، متطلعا بان تسهم زيارة الرئيس الإيراني والوفد رفيع المستوى المرافق له، في توسيع نطاق التعامل بين الشركات الإيرانية ونظيراتها الصينية.



ومضى فاطمي أمين إلى القول: إن التعاون بين الشركات الإيرانية والصينية، يشكل منعطفا في صعيد العلاقات بين البلدين.